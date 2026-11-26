Мандзин финишировал в топ-20 индивидуальной гонки в Контиолахти
Американец Кэмпбелл Райт завоевал золото
Украинский биатлонист Виталий Мандзин занял 18-е место в мужской индивидуальной гонке первого этапа Кубка мира-2026/27 в финском Контиолахти.
Мандзин без ошибок прошел первый огневой рубеж, после чего допустил по одному промаху на трех следующих стрельбах и стал единственным представителем Украины в топ-20.
Другие украинские биатлонисты финишировали вне зачетной зоны. Дмитрий Пидручный — 81-й, Антон Дудченко — 84-й, Денис Насико — 89-й.
Победу одержал американец Кэмпбелл Райт, опередив немца Юстуса Штрелова на 1 минуту 20,1 секунды. Третьим финишировал норвежец Ветле Кристиансен.
Кубок мира-2026/27. Индивидуальная гонка. Мужчины (Контиолахти, Финляндия)
1. Кэмпбелл Райт, США (0+0+0+0) — 46:29.9
2. Юстус Штрело, Германия (0+1+0+0) — +1:20.1
3. Ветле Шостад Кристиансен, Норвегия (1+0+0+1) — +1:23.2
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18. Виталий Мандзин, Украина (0+1+1+1) — +3:27.8
81. Дмитрий Пидручный, Украина (0+3+2+2) — +8:11.3
84. Антон Дудченко, Украина (0+1+3+1) — +8:53.2
89. Денис Насико, Украина (0+2+0+3) — +9:23.1
Этап в Контиолахти для мужчин продолжится 28 ноября смешанной эстафетой и 29 ноября спринтом.
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