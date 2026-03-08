Денис Седашов

Женская сборная Украины не смогла попасть в первую десятку в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира-2025/26. В финском Контиолахти сине-жёлтые финишировали на 11-й позиции.

Команду представляли Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарья Чалик и Елена Городная. Украинки использовали 15 дополнительных патронов. Кроме того, на втором этапе Кристина Дмитренко не закрыла мишень после «стойки», что заставило её пойти на круг штрафа.

Победу праздновала сборная Швеции. Второе место заняла Франция, а бронзовые награды завоевала команда Норвегии.

Кубок мира по биатлону. Результаты женской эстафеты. Контиолахти

1. Швеция (0+4) 1:09:33.2

2. Франция (0+4) +40.6

3. Норвегия (1+10) +1:06.8

4. Чехия (0+8) +1:30.6

5. Польша (0+9) +1:54.0

6. Швейцария (0+8) +1:59.0

...

11. Украина (1+15) +3:43.1

