Назван состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку этапа Кубка мира в Контиолахти
Гонка відбудеться 26 листопада
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира-2026/27, который принимает финский Контиолахти.
В стартовой гонке сезона выступят четверо украинских спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Денис Насико.
Стартовые номера украинцев:
Денис Насико — №15 (первая стартовая группа)
Виталий Мандзин — №22 (первая стартовая группа)
Дмитрий Пидручный — №51 (вторая стартовая группа)
Антон Дудченко — №80 (третья стартовая группа)
Мужская индивидуальная гонка состоится в четверг, 26 ноября. Начало соревнований запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Крулько назвал главные задачи сборной Украины по биатлону на сезон-2026/27.
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