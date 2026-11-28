Владимир Кириченко

Сегодня, 28 ноября, состоится одиночная смешанная эстафета на Кубке мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия.

Украину представят Александра Меркушина и Антон Дудченко.

Начало гонки – в 14.10, трансляция – на «Суспільне Спорт».

Александра проведет дебютную гонку в сезоне, тогда как Антон уже выступил в индивидуальной гонке, где был 84-м.

Кубок мира по биатлону-2026/27. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Одиночная смешанная эстафета

Заявка Украины:

9-1 – Александра Меркушина

9-2 – Антон Дудченко

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