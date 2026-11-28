Кубок мира в Контиолахти, одиночная смешанная эстафета. Видеотрансляция
Украину представят Меркушина Дудченко
Антон Дудченко / Фото - Суспільне Спорт
Сегодня, 28 ноября, состоится одиночная смешанная эстафета на Кубке мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия.
Украину представят Александра Меркушина и Антон Дудченко.
Начало гонки – в 14.10, трансляция – на «Суспільне Спорт».
Александра проведет дебютную гонку в сезоне, тогда как Антон уже выступил в индивидуальной гонке, где был 84-м.
Кубок мира по биатлону-2026/27. Первый этап. Контиолахти, Финляндия. Одиночная смешанная эстафета
Заявка Украины:
9-1 – Александра Меркушина
9-2 – Антон Дудченко
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