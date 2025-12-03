Олимпийская чемпионка Юлия Джима в своем Facebook сообщила о травме, из-за которой пропустит старт сезона-2025/26 Кубка мира:

Поздравляю всех болельщиков с началом нового биатлонного сезона! Решила сделать пост, потому что многие спрашивают, где я и почему не бегаю гонки)

Так что отвечаю:

В конце октября я неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке, надеялась, что срастется быстрее, но не так случилось, как гадалось. На прошлой неделе только сняли фиксатор, и теперь нужно немного времени на реабилитацию, чтобы он начал двигаться!

Надеюсь, что смогу соревноваться уже после Нового Года!