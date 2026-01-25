Олег Гончар

25 января в чешском Нове-Место прошел мужской масс-старт в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Единственным представителем Украины в гонке стал Виталий Мандзин, который впервые в этом сезоне сумел отобраться в масс-старт.

Победу в гонке одержал француз Эрик Перро, который безошибочно отработал на всех четырех огневых рубежах. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт, который с одним промахом на последней стрельбе проиграл победителю 9 секунд. Тройку призеров замкнул норвежец Сверре Дален Аспенес, также отработавший стрельбу без ошибок.

Мандзин стартовал в плотном пелотоне и сохранял стабильный темп по дистанции. Украинец допустил два промаха — по одному на первом и третьем рубеже, что сказалось на итоговом результате. В финишном протоколе он занял 23-е место с отставанием 2 минуты 26,8 секунды.

Кубок мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) — 35:59.6 (0+0+0+0)

2. Кэмпбелл Райт (США) — 9.0 (0+0+0+1)

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 16.2 (0+0+0+0)

4. Фабьен Клод (Франция) — 23.8 (0+1+1+0)

5. Лукас Хофер (Италия) — 38.1 (0+0+1+0)

6. Эмильен Клод (Франция) — 41.0 (0+0+1+0)

...

23. Виталий Мандзин (Украина) — 2:26.8 (1+0+1+0)

