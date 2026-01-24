Сборная Украины — пятая в одиночной смешанной эстафете Кубка мира в Нове-Место
Сине-желтые поднялись на одну ступень после дисквалификации Германии
около 1 часа назад
Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира сезона 2025/26 в чешском Нове-Место.
Украину в гонке представляли Олена Городна и Виталий Мандзин. Украинский дуэт провел эстафету без штрафных кругов, использовав в общей сложности 12 дополнительных патронов на огневых рубежах.
Финишировав шестыми, сине-желтые поднялись на одну позицию в итоговом протоколе после дисквалификации сборной Германии, которая пересекла финишную линию первой. Причиной стало нарушение правил обращения с оружием Марлен Фихтнер во время пребывания на огневом рубеже.
В итоге победу одержала сборная Финляндии, которая до этого финишировала второй. Серебряные медали завоевала Франция, а бронзу получила Норвегия.
Кубок мира по биатлону (Нове-Место). Одиночная смешанная эстафета
1. Финляндия (0+8) 34.59.8 минуты
2. Франция (0+6) +11.3
3. Норвегия (0+8) +16.7
4. Швейцария (0+10) +35.7
5. Украина (0+12) +35.9
6. Чехия (1+13) +1:02.8
