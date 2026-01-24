Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира сезона 2025/26 в чешском Нове-Место.

Украину в гонке представляли Олена Городна и Виталий Мандзин. Украинский дуэт провел эстафету без штрафных кругов, использовав в общей сложности 12 дополнительных патронов на огневых рубежах.

Финишировав шестыми, сине-желтые поднялись на одну позицию в итоговом протоколе после дисквалификации сборной Германии, которая пересекла финишную линию первой. Причиной стало нарушение правил обращения с оружием Марлен Фихтнер во время пребывания на огневом рубеже.

В итоге победу одержала сборная Финляндии, которая до этого финишировала второй. Серебряные медали завоевала Франция, а бронзу получила Норвегия.

Кубок мира по биатлону (Нове-Место). Одиночная смешанная эстафета

1. Финляндия (0+8) 34.59.8 минуты

2. Франция (0+6) +11.3

3. Норвегия (0+8) +16.7

4. Швейцария (0+10) +35.7

5. Украина (0+12) +35.9

6. Чехия (1+13) +1:02.8

