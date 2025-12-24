Мандзин шокирован смертью Баккена: «Мы же только в субботу вместе соревновались»
Украинец удивлен смертью 27-летнего коллеги
Виталий Мандзин. Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Виталий Мандзин в соцсетях отреагировал на неожиданную смерть 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена.
«Я не могу в это поверить. Мы же только в субботу вместе соревновались.
Мы всегда будем помнить тебя, Сиверт».
Баккен занимал 13-е место в общем зачёте Кубка мира. 20 декабря норвежец провёл последнюю гонку в жизни, став в персьюте 18-м. Мандзин в Анси был 28-м.
Смерть Сиверта стала шоком для биатлонного сообщества. Причина пока не разглашается.