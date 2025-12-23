Умер 27-летний норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен
Причина смерти на данный момент неизвестна
около 4 часов назад
27-летний норвежский биатлонист, победитель этапа Кубка мира и трехкратный чемпион Европы Сиверт Гутторм Баккен найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском городе Лаваце. Об этом сообщает Союз биатлонистов Норвегии.
Причина смерти на данный момент неизвестна.
Последнюю гонку Баккен провел 21 декабря, заняв 20-е место в масс-старте Кубка мира в Анси.
Баккен участвовал в зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года, где завоевал две золотые и одну серебряную медали.
