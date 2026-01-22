Олег Гончар

22 января состоялась мужская короткая индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Без Дмитрия Пидручного, который пропускал этап в Нове-Место, лучше всего среди украинцев выступил Виталий Мандзин. Он с тремя промахами финишировал 15-м.

Победу в гонке одержал француз Эрик Перро, вторым стал Эмильен Жаклен, а третью позицию занял итальянец Лукас Хофер.

Кубок мира по биатлону. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) — 36:30.6 (0+0+0+0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 41.8 (0+0+0+0)

3. Лукас Хофер (Италия) — 54.1 (0+0+0+0)

4. Оскар Ломбардо (Франция) — 1:46.2 (0+1+0+0)

5. Мартин Невланд (Норвегия) — 1:57.9 (0+0+0+0)

6. Эмильен Клод (Франция) — 2:04.0 (2+0+0+0)

...

15. Виталий Мандзин (Украина) — 3:17.9 (0+2+1+0)

36. Тарас Лесюк (Украина) — 4:33.6 (1+1+0+0)

55. Антон Дудченко (Украина) — 5:36.2 (0+1+2+0)

59. Богдан Цимбал (Украина) — 6:03.4 (1+0+1+1)