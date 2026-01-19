Опубликован календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Первыми на старт выйдут мужчины
32 минуты назад
Новое Место / Фото - IBU
Представляем расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.
Кубок мира по биатлону. Шестой этап. Нове Место, Чехия. 22-25 января
22 января
19.15. Короткая индивидуальная гонка, мужчины
23 января
19.15. Короткая индивидуальная гонка, женщины
24 января
14.15. Сингл-микст
16.15. Смешанная эстафета
25 января
16.15. Масс-старт, мужчины
19.15. Масс-старт, женщины
Напомним, украинец Дмитрий Пидручный отыграл 20 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.