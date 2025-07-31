Мартен Фуркад попрощался с Дальмайер: «Покойся с миром, Лаура»
31-летняя немка погибла в горах
около 1 часа назад
Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в социальной сети отреагировал на трагическую гибель экс-биатлонистки Лауры Дальмайер, которая погибла во время экспедиции в горах в Пакистане.
Нам будет не хватать твоей доброты. Покойся с миром, Лаура. Мы будем вспоминать тебя на каждой вершине.
31-летняя Дальмайер попала под камнепад на высоте около 5700 метров. Из-за высокого риска для жизни спасателей её тело не будут доставать из-под завала, о чём ранее сообщили местные службы.
В IBU отреагировали на новости о Дальмайер.