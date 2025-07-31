Денис Седашов

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад в социальной сети отреагировал на трагическую гибель экс-биатлонистки Лауры Дальмайер, которая погибла во время экспедиции в горах в Пакистане.

Нам будет не хватать твоей доброты. Покойся с миром, Лаура. Мы будем вспоминать тебя на каждой вершине. Мартен Фуркад

31-летняя Дальмайер попала под камнепад на высоте около 5700 метров. Из-за высокого риска для жизни спасателей её тело не будут доставать из-под завала, о чём ранее сообщили местные службы.

В IBU отреагировали на новости о Дальмайер.