Олег Шумейко

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина в интервью Суспільне Спорт рассказала о подготовке команды к олимпийскому сезону-2025/26:

Как прошел сбор на высокогорье? Здоровье не подводит, поэтому все, что запланировали – сделали, никаких казусов не было. Работа прошла по плану, осталась финишная прямая именно тренировочной работы и начнется сезон. Надо как можно лучше пройти этот месяц. Я же довольна тем, что мы сделали за это лето.

О Олимпиаде-2026:

Антхольц – мое любимое место, и я рада, что Олимпиада будет там. Надеюсь, что я смогу посоревноваться на этом стадионе зимой. Здесь я показала второй лучший результат в карьере на Кубке мира. В таких красотах тренироваться классно. Немного трасса изменена по сравнению с зимой, это минус, но подход к стрельбе такой же, поэтому мы тренировались как лучше стрелять.

Напоминаем, что IBU не допустил россиян до Олимпийских игр-2026.