Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась своими ощущениями перед стартом олимпийского сезона.

В комментарии Суспільне Спорт Меркушина призналась, что подходит к сезону с новым внутренним равновесием и позитивным настроением:

Поставила перед собой эмоциональную цель — наслаждаться сезоном. В прошлом году это было очень трудно эмоционально, каждая гонка требовала эмоциональных усилий.

В этом году хочу кайфовать от биатлона, потому что это важно. Еще и в моем возрасте продолжать карьеру — нужно еще и [для этого] получать удовольствие, не только тяжело работать. Хочу летать на лыжне, метко стрелять, получать кучу эндорфинов и не зацикливаться на каких-то неудачах. Будем фокусироваться на позитиве и радоваться жизни.