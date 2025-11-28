Сборная Украины определила состав на женскую эстафету в Эстерсунде
Гонка состоится 29 ноября
1 день назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб сборной Украины объявил состав команды на женскую эстафету на первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Сообщает Суспільне Спорт.
Валерия Дмитренко — Кристина Дмитренко — Елена Городная — Александра Меркушина.
Для 21-летней Валерии Дмитренко этот старт станет дебютом на этапах Кубка мира.
Женская эстафета откроет сезон в субботу, 29 ноября.
Подручный отреагировал на ракетный удар по родному Тернополю.