Насико с рекордом стал пятым на чемпионате Европы
Украинец чисто отработал на стрельбище и имел хороший темп
41 минуту назад
30 января в рамках чемпионата Европы по биатлону в Норвегии состоялся мужской спринт.
Лучшим среди представителей Украины стал Денис Насико. Украинец показал лучший личный результат на Евро и финишировал пятым, чисто отработав на стрельбище и уступив победителю гонки Дамьяну Леве 40 секунд.
Чемпионат Европы. Мужчины. Спринт
1. Дамьян Леве (Франция, 0+0) 25:02.1
2. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +9.7
3. Гаэтан Патурель (Франция, 0+0) +13.4
4. Арту Хейкинен (Финляндия, 0+1) +37.0
5. Денис Насико (Украина, 0+0) +40.1
...
22. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +1:30.4
53. Роман Боровик (Украина, 0+0) +2:24.5
62. Богдан Цимбал (Украина, 1+2) +2:45.6
82. Михаил Хмиль (Украина, 3+1) +3:24.6
91. Александр Пономаренко (Украина, 1+2) +3:41.5