Меркушина стала чемпионкой Европы-2026
Анастасия завоевала первую медаль Украины на соревнованиях в Норвегии
31 минуту назад
В норвежском Шушене завершилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы-2026 по биатлону.
Победительницей гонки стала Анастасия Меркушина, которая поддерживала хороший темп ходом и чисто отработала на стрельбище. Украинка опередила ближайшую преследовательницу Самуэлу Комолу на 3 секунды. Отметим, что это первая медаль Украины на соревнованиях.
Чемпионат Европы. Женщины. Индивидуальная гонка
1.Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9
2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0
3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8
...
19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5
31. Надежда Бєлкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0
79. Лилия Стеблина (Украина, 2+3+1+1) +8:25.0