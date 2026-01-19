Не пойдет путем Пидручного. Дмитренко не планирует пропускать последний перед Олимпиадой этап Кубка мира
Кристина считает, что лучшая подготовка — это гонка
Биатлонистка сборной Украины Христина Дмитренко заявила biathlon.com.ua, что не планирует пропускать заключительный перед Олимпийскими играми-2026 этап Кубка мира в чешском Нове-Место.
Будете участвовать в гонках в Нове-Место, ведь многие атлеты пропускают из-за Олимпийских Игр этот этап?
Да, буду стартовать, нужно бороться за Кубок нации, поэтому планирую участвовать в гонках в Чехии. Считаю, что лучшая тренировка – это гонка.
Отметим, что капитан «сине-желтых» Дмитрий Пидручный пропустит этап КМ в Чехии ради подготовки к Играм-2026.
