Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью Суспільне Спорт заявил, что в рамках подготовки к Олимпиаде-2026 пропустит этап Кубка мира в Чехии:

Можно было пойти по нескольким направлениям на подготовку к Олимпиаде. Мы выбрали такой, для нас он является наиболее логичным. Мы это запланировали ещё весной, когда разрабатывали с тренером весь план подготовки к Олимпиаде. Единственное, что нам этот план немного испортила моя болезнь в Эстерсунде, и пришлось вносить определённые корректировки. Но пропуск этапа в Нове-Место – это уже было решено. Мы выбрали путь, что будем пропускать, потому что там очень мало времени остаётся для того, чтобы набрать высоту и провести те тренировки, которые нужны перед самой Олимпиадой.

Насколько я знаю, очень много топовых команд идут по такому же пути: и норвежцы, и немцы. А некоторые спортсмены из других стран также будут пропускать Нове-Место и ехать на подготовку. Можно было идти и другим путем, например, пропускать Оберхоф, как делает часть сборных Словакии и Италии. Пропускают сейчас Оберхоф, набирают высоту, проводят качественную подготовку и далее спускаются, и бегут в Рупольдинге и в Нове-Место. Мы выбрали с тренером первый вариант, поскольку, проанализировав мои предыдущие годы подготовки, решили, что это будет для меня лучше.