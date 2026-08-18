ИБУ оставил в силе отстранение России и Беларуси на сезон 2026/2027
Исполнительный совет организации констатировал, что страны-террористы не выполнили условия для отмены ограничений
Международный союз биатлонистов (IBU) отклонил запросы биатлонных федераций россии и беларуси на отмену санкций и допуск к соревнованиям в сезоне-2026/2027.
В июне и июле обе организации обратились к IBU с просьбой о пересмотре отстранения в преддверии сентябрьского конгресса.
По итогам рассмотрения Исполнительный совет IBU констатировал, что рф и беларусь не выполнили условий для снятия ограничений, в частности, по публичному дистанцированию от войны в Украине и отсутствию связей спортсменов и функционеров с силовыми структурами.
Санкции против двух стран, введенные в 2022 году, остаются в силе.
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