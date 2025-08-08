Пидручный финишировал девятым в супершпринте на фестивале Blink 2025
Украинец получил wild card на финал
10 минут назад
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
На фестивале Blink 2025 в Санднесе, Норвегия, состоялся финал мужского суперспринта по биатлону.
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял девятое место с отставанием в 43 секунды и тремя промахами.
Дмитрий попал в финал благодаря wild card от организаторов, хотя в квалификации показал лишь 32-й результат.
Победу одержал француз Эрик Перро с временем 13:42,9 и двумя промахами. Второе место занял норвежец Стурла Гольм Легрейд, а третьим финишировал ещё один француз Эмильен Жаклен.
Другой украинец, Тарас Лесюк, не смог квалифицироваться в финал.
Напомним, украинские биатлонисты примут участие в Открытом чемпионате Бельгии по летнему биатлону.