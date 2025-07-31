Денис Седашов

Украинские биатлонисты примут участие в Открытом чемпионате Бельгии по летнему биатлону, который пройдет с 15 по 17 августа 2025 года. Соревнования примет Herzebösch Nordic Center вблизи деревни Эльзенборн в регионе Остбельгиен.

Об участии украинских спортсменов сообщила Федерация биатлона Бельгии на своей официальной странице в Facebook.

Кроме представителей Украины и хозяев турнира, ожидается приезд биатлонистов из Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии и Польши.

Пока что не уточняется, кто именно из украинских спортсменов выступит на этих соревнованиях.

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