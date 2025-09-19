Олег Гончар

Члены основного состава сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк не будут участвовать в чемпионате Украины по летнему биатлону-2025, сообщает Biathlonnews.

Турнир пройдет во Львовской области с 21 по 25 сентября, но не входит в план Пидручного и Лесюка по подготовке к сезону.

Сейчас Пидручный и Лесюк находятся на тренировочном сборе в Пассо Лавацца (Италия) под руководством Юрая Санитры. Сбор завершится 24 сентября, накануне старта зимнего сезона.

Чемпионат Украины откроет первая гонка, 22 сентября.

Ожидается, что среди участников будут молодые биатлонисты, которые будут бороться за места в сборной.