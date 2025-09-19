Пидручный и Лесюк пропустят ЧУ по летнему биатлону
Лидеры сборной Украины сосредоточились на тренировочном сборе перед Олимпиадой-2026
около 1 часа назад
Фото: Biathlonnews
Члены основного состава сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк не будут участвовать в чемпионате Украины по летнему биатлону-2025, сообщает Biathlonnews.
Турнир пройдет во Львовской области с 21 по 25 сентября, но не входит в план Пидручного и Лесюка по подготовке к сезону.
Сейчас Пидручный и Лесюк находятся на тренировочном сборе в Пассо Лавацца (Италия) под руководством Юрая Санитры. Сбор завершится 24 сентября, накануне старта зимнего сезона.
Чемпионат Украины откроет первая гонка, 22 сентября.
Ожидается, что среди участников будут молодые биатлонисты, которые будут бороться за места в сборной.