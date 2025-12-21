Победа Киркеейде закрепила её на втором месте в общем зачёте, Дмитренко 46-я
Лидером продолжает быть Лу Жанмонно
Марен Кіркеейде / Фото: biathlon.com.ua
В Анси завершился женский масс-старт, победительницей которого стала норвежка Марен Киркеейде.
Норвежка благодаря победе закрепилась на второй позиции общего зачета Кубка мира, но в нем уверенно лидирует француженка Лу Жанмонно.
Единственная украинка в зачете — Христина Дмитренко на 46-м месте с 38 очками.
Топ-10:
- Лу Жанмонно (Франция) — 481
- Марен Киркеейде (Норвегия) — 413
- Доротея Вирер (Италия) — 363
- Анна Магнуссон (Швеция) — 363
- Суви Минккинен (Финляндия) — 353
- Камилла Бене (Франция) — 313
- Лиза Виттоцци (Италия) — 304
- Ханна Эберг (Швеция) — 302
- Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 249
- Эльвира Эберг (Швеция) — 240
