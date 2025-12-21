Олег Гончар

В женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси норвежка Марен Киркеейде победила, не промахнувшись ни разу.

Гонка прошла в напряженной борьбе, где Киркеейде финишировала за 32:53.2, обогнав француженок Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше, у которых был по одному промаху. Также близка к медалям была Камиль Бене (Франция).

Украина не имела представительниц в масс-старте — ни одна биатлонистка не квалифицировалась.

Кубок мира. Анси. Масс-старт. Женщины.