Киркейде выиграла масс-старт в Анси с идеальной стрельбой.
Норвежка не оставила шансов француженкам
около 6 часов назад
Марен Кіркеейде / Фото: biathlon.com.ua
В женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси норвежка Марен Киркеейде победила, не промахнувшись ни разу.
Гонка прошла в напряженной борьбе, где Киркеейде финишировала за 32:53.2, обогнав француженок Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше, у которых был по одному промаху. Также близка к медалям была Камиль Бене (Франция).
Украина не имела представительниц в масс-старте — ни одна биатлонистка не квалифицировалась.
Кубок мира. Анси. Масс-старт. Женщины.
- Марен Киркеейде (Норвегия) — 32:53.2 (0+0+0+0)
- Лу Жанмонно (Франция) — +0.3 (0+0+0+1)
- Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — +0.8 (0+0+0+1)
- Камиль Бене (Франция) — +5.7 (0+0+0+0)
- Эми Басерга (Швейцария) — +15.5 (0+0+1+0)
- Франциска Пройсс (Германия) — +18.0 (0+0+1+0)
