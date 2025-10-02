Олег Гончар

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк, вероятно, примут участие в соревнованиях по летнему биатлону Loop One Festival в немецком Мюнхене, сообщил «Чемпион».

Представительство стран будет зависеть от позиции в Кубке наций-2024/25. Украинские женская и мужская сборные имеют право заявить по три участника на гонку. Мужчины и женщины разыграют награды в суперспринте.

Виталий Мандзин сообщил, что не будет участвовать в этих соревнованиях.

Соревнования пройдут 18–19 октября. Пидручный и Лесюк готовятся к сезону под руководством Юрая Санитры.