Подручный отреагировал на ракетный удар по родному Тернополю
Биатлонист сопереживает жертвам самой сильной атаки на город с начала войны
31 минуту назад
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на трагический ракетный удар России по Тернополю ночью 19 ноября.
«Я даже не знаю, как описать словами то, что я чувствую. Мой родной город только что подвергся самой сильной атаке с начала войны. На данный момент подтверждено 26 погибших, среди которых 3 ребенка. Спасатели все еще работают. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял своих близких».
Удар по жилым многоэтажкам и критической инфраструктуре стал частью массированной атаки с 48 ракетами и более 470 дронами. Ракеты Х-101 попали в девятиэтажки, разрушив части зданий. Спасательная операция продолжается, но под завалами уже нашли более 25 тел.
Напомним, сборная Украины назвала состав на дебютный этап Кубка мира — без Джимы, но с Пидручным и Мандзином.