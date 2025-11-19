Сборная Украины назвала состав на дебютный этап Кубка мира – без Джимы, но с Пидручным и Мандзиным
Биатлонисты начнут сезон в Швеции
Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону в интервью Суспільне Спорт назвал состав на первый этап Кубка мира-2025/26, который состоится в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря:
Женщины:
Христина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная, Дарья Чалик
Мужчины:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал
Напомним, что капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручныйготов пропускать старты КС ради успешного выступления на Олимпийских играх-2026.