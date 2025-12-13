Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Хохфильцене: Борковский дебютирует
В сборной первые замены
Богдан Борковский / Фото: biathlon.com.ua
Определён состав мужской сборной Украины на эстафету второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Украину представят:
- Богдан Цимбал
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Дмитрий Пидручный
Для Богдана Борковского это дебют в мужской эстафете на уровне Кубка мира.
Гонка состоится 14 декабря, в 13:00 по киевскому времени.
