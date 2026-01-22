Сборная Украины завоевала первую медаль юниорского чемпионата Европы
Украинцы стали третьими в смешанной эстафете
около 7 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Сборная Украины завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата Европы по биатлону, который проходит в финской Иматре.
«Сине-желтые» в составе Ксении Приходько, Виктории Хвостенко, Ивана Стеблины и Александра Биланенко-младшего стали в финишном протоколе третьими. Украинцы использовали на стрельбище 11 дополнительных патронов и уступили чуть больше 16 секунд победителям гонки из Швеции.
Юниорский чемпионат Европы. Смешанная эстафета
1. Швеция (0+6) 1:07:40,3
2. Словения (1+12) +10,2
3. Украина (0+11) +16,6
