Денис Седашов

Украинская биатлонистка Христина Дмитренко отреагировала на резонансное заявление Александры Меркушиной, которая после одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти обвинила главного тренера национальной команды в оскорблениях и унижениях.

Дмитренко отметила, что подобные ситуации должны решаться внутри коллектива, и подчеркнула, что Меркушина тренируется отдельно от основной группы. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я ничего не могу сказать, не могу это комментировать. Все, что я хочу сказать, — это палка о двух концах. Есть и обратная сторона этой истории, и нет одного виноватого. Это было очень некрасиво с её стороны, я так считаю, потому что она говорила только за себя, за тренеров. Но то, что они делают со своей стороны, — они молчат, скажем так. Неприятно. Меня это не касается, но мне как спортсменке… Когда мы все ехали на гонку [смешанную], смотрели их эстафету. И тут такая бац — интервью. Такой осадок, вообще неприятно это всё слышать. Я думаю, это должно в команде решаться. Александра вообще нашей команды не касается, она — команда B. Тренируется с отцом и Настей. Они отдельно от нас. То непонятно всё. Кристина Дмитренко

Эберг выиграла индивидуальную гонку в Контиолахти. Лучшая среди украинок Городна финишировала 42-й.