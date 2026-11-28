«Это было очень некрасиво с её стороны»: Христина Дмитренко отреагировала на интервью Александры Меркушиной
Биатлонистка сборной Украины заявила, что подобные моменты должны решаться внутри команды
Украинская биатлонистка Христина Дмитренко отреагировала на резонансное заявление Александры Меркушиной, которая после одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти обвинила главного тренера национальной команды в оскорблениях и унижениях.
Дмитренко отметила, что подобные ситуации должны решаться внутри коллектива, и подчеркнула, что Меркушина тренируется отдельно от основной группы. Слова приводит Суспільне Спорт.
Я ничего не могу сказать, не могу это комментировать. Все, что я хочу сказать, — это палка о двух концах. Есть и обратная сторона этой истории, и нет одного виноватого. Это было очень некрасиво с её стороны, я так считаю, потому что она говорила только за себя, за тренеров. Но то, что они делают со своей стороны, — они молчат, скажем так.
Неприятно. Меня это не касается, но мне как спортсменке… Когда мы все ехали на гонку [смешанную], смотрели их эстафету. И тут такая бац — интервью. Такой осадок, вообще неприятно это всё слышать. Я думаю, это должно в команде решаться. Александра вообще нашей команды не касается, она — команда B. Тренируется с отцом и Настей. Они отдельно от нас. То непонятно всё.
Эберг выиграла индивидуальную гонку в Контиолахти. Лучшая среди украинок Городна финишировала 42-й.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026
Поделиться