Денис Седашов

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала выступление в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира-2026/27 в финском Контиолахти, где сборная Украины финишировала 18-й.

В эфире Суспільне Спорт спортсменка объяснила причины проблем со стрельбой и открыто заявила о конфликте с главным тренером команды.

— Я считаю, что я в хорошей физической форме, что я хорошо подготовилась к сезону. На данный момент мне немного трудно ментально, потому что у нас какая-то нездоровая атмосфера в команде.

У меня нездоровая атмосфера с главным тренером. То, что сейчас происходит – у меня нет слов. То, что себе позволяет главный тренер: обзывать мою семью, обзывать других тренеров, доходить до таких унижений – я этого не понимаю.

Я смотрю сейчас на Гренландию. Знаете, в чем секрет их сегодняшнего успеха? Потому что у них очень дружная команда. Они действительно стоят горой друг за друга. Они не пытаются подставить друг друга, не пытаются манипулировать кем-то – они просто дружные. Они работают ради результата.

И я здесь для того, чтобы работать ради результата. Почему постоянно я должна проходить через кучу унижений? С одними тренерами, с другими тренерами и с третьими тренерами.

— Расскажи, о каких унижениях идет речь?

— Да просто, начиная с моего юношеского возраста – я не знаю, это зависть, не зависть – почему-то постоянно всегда пытаются унижать мои результаты, говорить о том, что я недостойна, унижать мою семью, постоянно рассказывать какие-то гадости.

Меркушины – зло всех зол, хуже семьи в Украине просто нет. Постоянно такое. Я просто сейчас работаю в какой-то нездоровой атмосфере.

Если сейчас мне скажут поехать на IBU вместе с семьей – я это сделаю, потому что я просто хочу работать, хочу бегать, хочу достигать своих результатов.

И я здесь не для того, чтобы участвовать в каких-то драмах. Я здесь не для того, чтобы бороться за каждое место в команде. Я здесь для того, чтобы работать. И я хочу работать. Дайте мне просто спокойно работать.

— Но ты ведь не первый сезон работаешь с Оксаной Хвостенко. Это началось именно сейчас или когда?

— Вообще, это происходит почему-то с каждым главным тренером. Каждый главный тренер считает нужным сделать так, чтобы какими-то манипуляциями задеть меня перед стартом, постоянно хотят морально меня стравливать.

И я всё это терплю, терплю, терплю, терплю, терплю, терплю. Но я тоже человек, я спортсмен. У меня больше нет терпения на то, чтобы постоянно бороться, для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно в команде.

Эберг выиграла индивидуальную гонку в Контиолахти. Лучшая среди украинок Городна финишировала 42-й.