Олег Гончар

Украинский биатлонист Антон Дудченко 6 декабря пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

По информации Biathlonnews, Дудченко заболел перед гонкой.

Состояние Артема Тищенко также вызывает беспокойство — он себя плохо чувствует, решение об участии примут утром перед гонкой после консультации с врачом.

Спринт стартует 6 декабря в 17:30 по киевскому времени.

Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в Эстерсунде.