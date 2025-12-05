Стало известно, почему Дудченко пропустит спринт в Эстерсунде
Также под вопросом участие Тищенко
около 2 часов назад
Антон Дудченко. Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко 6 декабря пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
По информации Biathlonnews, Дудченко заболел перед гонкой.
Состояние Артема Тищенко также вызывает беспокойство — он себя плохо чувствует, решение об участии примут утром перед гонкой после консультации с врачом.
Спринт стартует 6 декабря в 17:30 по киевскому времени.
Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в Эстерсунде.