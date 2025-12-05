Олег Гончар

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Гонка запланирована на 6 марта в 17:30 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Богдан Цимбал

Артем Тыщенко

В состав сборной не попал Антон Дудченко, который не может набрать хорошую форму в начале сезона.

Напомним, ранее сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира в Эстерсунде.

