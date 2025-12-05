Украина определилась с составом на мужской спринт в Эстерсунде
В команде есть потери в составе
около 1 часа назад
Антон Дудченко. Фото: biathlon.com.ua
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Гонка запланирована на 6 марта в 17:30 по киевскому времени.
Состав сборной Украины:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Богдан Цимбал
- Артем Тыщенко
В состав сборной не попал Антон Дудченко, который не может набрать хорошую форму в начале сезона.
