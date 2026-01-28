Украина без мест в топ-30 в индивидуальной гонке на Евро-2026
Лучший результат показал Богдан Цымбал — 35-е место
около 3 часов назад
На чемпионате Европы-2026 по биатлону состоялась первая мужская индивидуальная гонка.
В гонке стартовали шесть представителей сборной Украины. Перед началом турнира в составе команды произошла замена: Роман Боровик вышел на дистанцию вместо Александра Пономаренко и стартовал первым среди украинцев, сообщает Суспільне Спорт.
Лучший результат в составе сборной Украины показал Богдан Цимбал, который финишировал 35-м. Несмотря на два промаха на первом рубеже лежа, он опередил Артема Тищенко, который завершил гонку 36-м с одной штрафной минутой. По скорости хода Цимбал выиграл у партнера более минуты, тогда как Тищенко стал лучшим среди украинцев по времени стрельбы.
43-е место занял Роман Боровик с одним промахом. Денис Насико показал лучшую скорость среди украинцев на дистанции, однако шесть промахов, в частности три на последнем рубеже, отбросили его за пределы топ-60. Сергей Супрун прошел все четыре рубежа без ошибок, но низкая скорость оставила его на 68-й позиции.
Победу в гонке одержал француз Антонен Гигона с чистой стрельбой, опередив норвежца Исака Фрея на 1:11 минуты.
Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Антонен Гигона (Франция, 0+0+0+0) 52:08.9
2. Исак Фрей (Норвегия, 1+0+1+0) +1:11.0
3. Валентин Лежьон (Франция, 0+1+0+0) +1:13.3
...
35. Богдан Цимбал (Украина, 2+0+0+0) +3:48.7
36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +3:51.6
43. Роман Боровик (Украина, 1+0+0+0) +4:21.3
64. Денис Насико (Украина, 1+2+0+3) +6:14.1
68. Сергей Супрун (Украина, 0+0+0+0) +6:37.2
85. Михаил Хмиль (Украина, 1+0+1+3) +7:35.5
