Олег Гончар

На чемпионате Европы-2026 по биатлону состоялась первая мужская индивидуальная гонка.

В гонке стартовали шесть представителей сборной Украины. Перед началом турнира в составе команды произошла замена: Роман Боровик вышел на дистанцию вместо Александра Пономаренко и стартовал первым среди украинцев, сообщает Суспільне Спорт.

Лучший результат в составе сборной Украины показал Богдан Цимбал, который финишировал 35-м. Несмотря на два промаха на первом рубеже лежа, он опередил Артема Тищенко, который завершил гонку 36-м с одной штрафной минутой. По скорости хода Цимбал выиграл у партнера более минуты, тогда как Тищенко стал лучшим среди украинцев по времени стрельбы.

43-е место занял Роман Боровик с одним промахом. Денис Насико показал лучшую скорость среди украинцев на дистанции, однако шесть промахов, в частности три на последнем рубеже, отбросили его за пределы топ-60. Сергей Супрун прошел все четыре рубежа без ошибок, но низкая скорость оставила его на 68-й позиции.

Победу в гонке одержал француз Антонен Гигона с чистой стрельбой, опередив норвежца Исака Фрея на 1:11 минуты.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Антонен Гигона (Франция, 0+0+0+0) 52:08.9

2. Исак Фрей (Норвегия, 1+0+1+0) +1:11.0

3. Валентин Лежьон (Франция, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цимбал (Украина, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Украина, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насико (Украина, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергей Супрун (Украина, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михаил Хмиль (Украина, 1+0+1+3) +7:35.5

