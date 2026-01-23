Назван состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026
Соревнования в рамках ОИ начнутся 8 февраля
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определил состав мужской команды на зимние Олимпийские игры 2026 года. Сообщает Суспільне Спорт.
В олимпийскую заявку вошли пять украинских биатлонистов, которые будут представлять страну на главном старте четырехлетия: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Биатлонные соревнования в рамках Олимпиады-2026 начнутся 8 февраля в итальянском Антхольце.
Мандзин стал 15-м в короткой индивидуальной гонке в Нове Место.
