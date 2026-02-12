Украина объявила состав на мужской спринт Олимпиады-2026
Пидручный возглавит заявку на гонку 13 февраля
около 3 часов назад
Дмитрий Пидручный. Фото: Getty Images
Мужской спринт на Олимпиаде-2026 состоится в пятницу, 13 февраля. Начало гонки запланировано на 15:00. Тренерский штаб сборной Украины утвердил четверку биатлонистов, которые представят страну в гонке.
В заявку вошли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Антон Дудченко. Пидручный является самым опытным в составе и ранее уже демонстрировал стабильные результаты на крупных турнирах.
Спринтерская гонка предусматривает дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами. Результаты спринта определят стартовые позиции для гонки преследования.
Напомним, Пидручный финишировал в топ-20 в первой личной гонке Олимпиады-2026.