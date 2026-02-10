Олег Шумейко

На Олимпийских играх-2026 прошла первая личная гонка.

В мужской индивидуальной гонке лучшим среди украинцев стал капитан команды Дмитрий Пидручный. Пидручный имел хорошие шансы на попадание в цветочную церемонию, если бы не вторая стрельба. В стойке Дмитрий промахнулся трижды и на финише показал 18-е время.

Виталий Мандзин с четырьмя промахами на стрельбище финишировал в топ-30. Победу в гонке одержал норвежец Йоган-Олав Ботн, для которого это первая Олимпиада в карьере.

Олимпийские игры-2026. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 51:31.5

2. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +48.3

...

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+0+0) +4:38.9

28. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+2) +5:23.5

35. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +4:51.3

65. Тарас Лесюк (Украина, 1+2+0+1) +9:00.0