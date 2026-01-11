Украина провалила мужскую эстафету в Оберхофе
Украинцы были очень далеко от пьедестала
около 14 часов назад
Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua
В немецком Оберхофе завершилась мужская эстафета на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.
Победителем гонки стала Норвегия, которая до последнего боролась за победу с Францией. Бронзовые награды достались Швеции.
Украина заняла 14-ю позицию. Сине-желтых на дистанции представляли Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.
Кубок мира. Оберхоф. Эстафета. Мужчины
1. Норвегия — 1.20.29,1 (2+7)
2. Франция — 2,6 (2+9)
3. Швеция — 3,8 (0+12)
4. Италия — 4,8 (1+9)
5. Германия — 5,4 (0+10)
6. Чехия — 25,5 (0+8)
14. Украина — 4.23,5 (2+12)
Напомним, в Оберхофе Украина финишировала 14-й в женской эстафете.