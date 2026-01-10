Украина финишировала 14-й в женской эстафете на этапе Кубка мира в Обергофе
Победителем эстафеты стала сборная Франции
1 день назад
Фото: Getty Images
Женская сборная Украины по биатлону финишировала 14-й в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира сезона-2025/26, который проходит в немецком Оберхофе.
Сине-желтые выступали в составе Христины Дмитренко, Дарьи Чалик, Юлии Джимы и Елены Городной.
Победителем эстафеты стала сборная Франции, второе время у Норвегии. Третье место заняли биатлонистки Германии.
Кубок мира по биатлону. Женская эстафета в Оберхофе
1. Франция (0+8) 1:18:21.9
2. Норвегия (1+7) +53.7
3. Германия (1+13) +1:28.4
...
14. Украина (0+12) +5:35.3
Мужская сборная Украины объявила состав на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Оберхофе.