Денис Седашов

Женская сборная Украины по биатлону финишировала 14-й в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира сезона-2025/26, который проходит в немецком Оберхофе.

Сине-желтые выступали в составе Христины Дмитренко, Дарьи Чалик, Юлии Джимы и Елены Городной.

Победителем эстафеты стала сборная Франции, второе время у Норвегии. Третье место заняли биатлонистки Германии.

Кубок мира по биатлону. Женская эстафета в Оберхофе

1. Франция (0+8) 1:18:21.9

2. Норвегия (1+7) +53.7

3. Германия (1+13) +1:28.4

...

14. Украина (0+12) +5:35.3

Мужская сборная Украины объявила состав на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Оберхофе.