Украина – триумфатор юниорского чемпионата Европы
Украинцы завоевали золото в одиночной смешанной эстафете
около 5 часов назад
Фото: ФБУ
Сборная Украины завоевала золото юниорского чемпионата Европы-2026 по биатлону в одиночной смешанной эстафете.
Украинцы в составе Татьяны и Тараса Тарасюков чисто отработали на стрельбище, потратив 5 дополнительных патронов, а также хорошо отработали ходом, преодолев дистанцию за 37:29,1 мин.
Юниорский чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета
1. Украина (0+5) 37:29,1
2. Швейцария (0+9) +3,3
3. Латвия (1+11) +17,9
Напомним, что накануне в смешанной эстафете «сине-желтые» завоевали бронзу.