Владимир Кириченко

В Международном союзе биатлонистов (IBU) поделились подробностями возможного допуска российских биатлонистов на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.

В IBU подчеркнули, что для получения специального приглашения на турнир спортсменам нужно иметь квалификационные очки.

Цитирует заявление пресс-служба IBU.

«Квалификационные критерии Олимпиады 2026 года подтверждены и утверждены. Квоты НОК на Игры уже распределены на основе результатов Кубка мира сезона-2024/2025. Wild-card для НОК без квоты (максимум по два для мужчин и женщин от НОК) можно получить до середины января на основе квалификационных очков IBU. Без участия в любых мероприятиях IBU (Кубок мира или Кубок IBU) до Игр wild-card не предоставляется, согласно правилам IBU».

Сборная России по биатлону отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года.

Напомним, дважды олимпийская чемпионка Дальмайер погибла под завалами в Пакистане.