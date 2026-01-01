Олег Гончар

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает запрет гипоксичных масок из-за смерти 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена.

23 декабря Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет. Его нашли с гипоксичной маской на лице. Обстоятельства смерти остаются неясными, но именно маска стала центром расследования.

Гипоксичные маски ограничивают поступление кислорода, имитируя условия высокогорья для тренировки выносливости. Они популярны среди лыжников и биатлонистов.

WADA обеспокоено рисками для здоровья спортсменов и работает над полным запретом устройств. По данным Le Dauphine, агентство уже изучает возможные регуляции.

Норвежская федерация подтвердила трагедию с Баккеном, но деталей не разглашает.