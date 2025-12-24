Денис Седашов

Норвежский биатлонист Сиверт Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере во время пребывания на сборах, а рядом с ним обнаружили тренировочную маску, которую используют для занятий в условиях ограниченного поступления кислорода.

Норвежская ассоциация биатлона отметила, что на данный момент не известно деталей приобретения и использования этой маски спортсменом.

Точную причину смерти Баккена установит вскрытие, которое планируют провести в Италии.

Мандзин шокирован смертью Баккена: «Мы же только в субботу вместе соревновались».