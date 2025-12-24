Сиверт Баккен найден мёртвым с тренировочной маской — что произошло на сборах?
Причину смерти установит вскрытие, запланированное в Италии
около 2 часов назад
Норвежский биатлонист Сиверт Баккен был найден мертвым в своем гостиничном номере во время пребывания на сборах, а рядом с ним обнаружили тренировочную маску, которую используют для занятий в условиях ограниченного поступления кислорода.
Норвежская ассоциация биатлона отметила, что на данный момент не известно деталей приобретения и использования этой маски спортсменом.
Точную причину смерти Баккена установит вскрытие, которое планируют провести в Италии.
Мандзин шокирован смертью Баккена: «Мы же только в субботу вместе соревновались».
Поделиться