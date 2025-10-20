Олимпийский чемпион-2018 в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в интервью Expressen высказался о допуске российских спортсменов к зимним Паралимпийским играм-2026.

«Считаю это очень странным. В целом этого не понимаю. Паралимпийские игры проверяют границы допустимого и надеются на какое-то более широкое признание? Вы отправляете туда спортсменов и проверяете, какой будет реакция. У меня такое чувство.

Ничего не изменилось. И если вы в долгосрочной перспективе не придерживаетесь установленных вами ограничений, они бессмысленны. Очень весомый аргумент, который не звучит в общих дебатах, – это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и когда начался конфликт в Украине. Если они намерены выступать сейчас, то снова нарушат олимпийское перемирие. Если было решено, что олимпийское перемирие что-то значит, то так и должно быть. Иначе его с таким же успехом можно отменить».