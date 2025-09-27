Владимир Кириченко

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России. Об этом сообщает официальный сайт ПКР.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле.

В первом раунде против полного отстранения ПКР проголосовали 111 делегатов, за - 55, 11 воздержались. Во втором туре за отмену частичного отстранения ПКР проголосовал 91 делегат, против - 77, 8 - воздержались.

Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, но его перенесли на день по техническим причинам.

Напомним, в 2022 году российские паралимпийцы планировали выступить на зимних Играх в Пекине, однако из-за войны в Украине Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать команду России к участию.

В 2023 году на Генеральной ассамблее МПК был рассмотрен вопрос о членстве России и Беларуси в организации. Полностью приостановить их участие тогда не удалось – за это решение проголосовали 65 делегатов, против выступили 74. Тем не менее, ассамблея тогда приняла компромиссное решение: российские спортсмены могут участвовать в международных турнирах под эгидой МПК, включая Паралимпийские игры в Париже, но исключительно в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

