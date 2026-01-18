Жанмонно выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Дмитренко — 34-я
Француженка одержала победу с одним промахом
около 1 часа назад
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге победу в женской гонке преследования одержала француженка Лу Жанмонно. Единственная украинка в стартовом листе Кристина Дмитренко финишировала 34-й.
Жанмонно преодолела дистанцию за 29:26,6, допустив один промах во время стрельбы.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг с отставанием в 10,5 секунды, третьей стала француженка Камиль Бене.
Единственной украинкой, которая отобралась на гонку преследования, была Кристина Дмитренко. Она показала чистую стрельбу, однако финишировала 34-й с отставанием 2:10,8 от победительницы.
Результаты топ-6:
1. Лу Жанмонно (Франция) — 29:26,6 (0+0+0+1)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +10,5 (1+2+0+0)
3. Камиль Бене (Франция) — +12,9 (0+0+0+0)
...
34. Кристина Дмитренко (Украина) — +2:10,8 (0+0+0+0)
Напомним, ранее определился состав сборной Украины на мужской спринт этапа Кубка мира в Рупольдинге.