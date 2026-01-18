Олег Гончар

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге победу в женской гонке преследования одержала француженка Лу Жанмонно. Единственная украинка в стартовом листе Кристина Дмитренко финишировала 34-й.

Жанмонно преодолела дистанцию за 29:26,6, допустив один промах во время стрельбы.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг с отставанием в 10,5 секунды, третьей стала француженка Камиль Бене.

Единственной украинкой, которая отобралась на гонку преследования, была Кристина Дмитренко. Она показала чистую стрельбу, однако финишировала 34-й с отставанием 2:10,8 от победительницы.

Результаты топ-6:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 29:26,6 (0+0+0+1)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +10,5 (1+2+0+0)

3. Камиль Бене (Франция) — +12,9 (0+0+0+0)

...

34. Кристина Дмитренко (Украина) — +2:10,8 (0+0+0+0)

