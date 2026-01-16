Денис Седашов

Определен состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Сообщает Суспільне Спорт.

В составе команды выступят Богдан Борковский, Виталий Манзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный и Тарас Лесюк.

По сравнению со спринтом в Оберхофе тренерский штаб внес два изменения: в заявку вошли Антон Дудченко и Тарас Лесюк, которые заменили Богдана Цымбала и Дениса Насико.

Мужской спринт этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится в субботу, 17 января.

Христина Дмитренко стала 53-й в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.