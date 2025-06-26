15-летний боксер спас друга во время ракетной атаки по Белгород-Днестровскому
Невероятный поступок от чемпиона Украины
около 1 часа назад
15-летний боксер Марк Аветикян спас друга во время ракетного удара россиян по Белгород-Днестровскому. Об этом сообщила Ювенальная полиция Украины.
«23 июня 2025 года рашисты нанесли ракетный удар по городу Белгород-Днестровский. Две баллистические ракеты «Искандер-М» попали в жилую инфраструктуру, одна из них ударила в здание лицея №1 – прямо во время воздушной тревоги, когда ученики спускались в укрытие.
В этот момент в помещении находились двое школьников – Марк Аветикян и Максим Тымчук. Ребята не успели добраться до укрытия, и во время взрыва на них обрушилась часть стены.
Марк получил ранения, но, собравшись с силами, выбрался из-под обломков. Увидев, что его друг Максим оказался под завалами, он, несмотря на боль и шок, бросился спасать его. Очистил лицо друга, чтобы тот мог дышать, убирал обломки с его ног и, поддерживая, помог добраться до укрытия».
Марк является чемпионом Украины по боксу и воспитанником детско-юношеской спортивной школы.
Ранее Василий Ломаченко выразил соболезнования после ракетного удара по его школе в Белгороде-Днестровском.
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