15-летний боксер Марк Аветикян спас друга во время ракетного удара россиян по Белгород-Днестровскому. Об этом сообщила Ювенальная полиция Украины.

«23 июня 2025 года рашисты нанесли ракетный удар по городу Белгород-Днестровский. Две баллистические ракеты «Искандер-М» попали в жилую инфраструктуру, одна из них ударила в здание лицея №1 – прямо во время воздушной тревоги, когда ученики спускались в укрытие.

В этот момент в помещении находились двое школьников – Марк Аветикян и Максим Тымчук. Ребята не успели добраться до укрытия, и во время взрыва на них обрушилась часть стены.

Марк получил ранения, но, собравшись с силами, выбрался из-под обломков. Увидев, что его друг Максим оказался под завалами, он, несмотря на боль и шок, бросился спасать его. Очистил лицо друга, чтобы тот мог дышать, убирал обломки с его ног и, поддерживая, помог добраться до укрытия».