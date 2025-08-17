Олег Гончар

После молниеносного нокаута Моисеса Итаумы (13-0, 11 КО) над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО) в первом раунде на вечере бокса в Эр-Рияде глава Генерального развлекательного управления Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх выразил желание организовать поединок британского проспекта против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). Об этом сообщает The Ring.

Аль аш-Шейх, который активно продвигает бокс в Эр-Рияде, видит в Итауме будущую звезду и хочет устроить ему бой за титулы WBA, WBC, WBO и The Ring, которые принадлежат Усику.

Это заявление вызвало резонанс, ведь WBO ранее обязала Усика провести защиту против Джозефа Паркера, но Riyadh Season отвергли этот вариант — они не заплатят.

Итаума в интервью после боя с Уайтом заявил, что не считает себя готовым к бою с Усиком, и вместо этого назвал Паркера или Агита Кабайела желанными соперниками.